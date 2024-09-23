LADbible: в момент смерти в мозге идет активная работа

Ученые из Тартуского университета в Эстонии обнаружили, что мозг человека проявляет значительную активность даже после остановки сердца. Об этом сообщает издание LADbible. Ученые неожиданно получили редкую возможность изучить мозговую активность в момент смерти. Во время запланированного обследования 87-летнего пациента, страдающего эпилепсией, у него произошел сердечный приступ. Исследователи продолжили фиксировать электроэнцефалограмму - делать запись электрической активности мозга - и заметили, что орган продолжает демонстрировать ее даже после остановки сердца. Особое внимание ученых привлекло то, что волновые паттерны в момент смерти напоминали те, что наблюдаются во время сновидений, воспоминаний и медитации. Это открытие может пролить свет на феномен жизни, "пролетевшей перед глазами", о котором рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. Нейрохирург Аджмал Земмар, который возглавлял научную работу, выдвинул гипотезу о том, что в последние мгновения жизни мозг может воспроизводить самые важные воспоминания. Однако ученые отмечают, что для более точных выводов необходимо провести дополнительные исследования.

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