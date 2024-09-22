Ученые назвали два продукта, отказ от которых запускает рак

Исследователи выяснили, почему не стоит полностью отказываться от мяса и молочных продуктов. Как оказалось, без них организм более уязвим в борьбе с раковыми клетками.

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Ученые пришли к выводу в ходе экспериментов с животными, что белковые антигены в мясе и молочке могут препятствовать развитию злокачественных опухолей в кишечнике.

Данные приводит в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Кроме того, антигены способны активировать иммунную систему в тонком кишечнике. Как показали опыты с грызунами (в их числе были и особи с генетической предрасположенностью к опухолям), у животных, которые ели пищу без антигенов, в тонком кишечнике выросло количество опасных опухолей. Однако образований стало меньше после того, как в рацион грызунов добавили альбумин - антиген молока и мяса.

"Отсутствие пищевых антигенов в еде сильно сказывалось на работе иммунной системы", - уточнила Зухра Павлова, комментируя результаты исследования.

По ее словам, в защите организма от опухолей появлялось слабое место как только количество иммунных клеток в кишечнике сокращалось.

Эндокринолог подчеркнула, что лучшее решение - питание, основанное на балансе. Каждая группа продуктов по-своему важна для организма. Поэтому отказ от мяса и молочки, если нет противопоказаний, лучше не практиковать.