Найден эффективный помощник в лечении рака

Группа ученых из Санкт-Петербурга доказала эффективность наночастиц золота и полимолочной кислоты при лечении рака толстой кишки и кожи. Материалы помогают доставлять лекарства к опухоли, сообщила младший научный сотрудник НМИЦ имени Алмазова Мария Истомина.

«Наночастицы золота и молочной кислоты показали наилучший результат в части достижения цели внутри органа», — рассказала Истомина в беседе с ТАСС.

Результаты исследования позволят применять материалы в терапии для доставки лекарств напрямую к очагу заболевания.

Ученые тестировали несколько возможных проводников на моделях рака толстой кишки, кожи и молочной железы. Наночастицы золота и полимолочной кислоты лучше всего справились с первыми двумя моделями опухолей. Молочная железа оказалась слишком труднопроходимой из-за своего строения — для нее продолжат искать наиболее подходящие материалы.

Ранее ученые Массачусетского университета смогли победить рак поджелудочной железы. Они использовали наночастицы на основе липидов в качестве транспорта для доставки лекарства.