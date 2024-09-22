Ученые назвали причину хандры из-за удаленного формата работы

Американские ученые из Университета Джорджа Мейсона обнаружили одну из причин эмоционального упадка, с которым сталкивается часть сотрудников на удаленной работе. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Management (JOM).

Выводы специалистов основаны на результатах опросов, проводившихся трижды в день в течение двух недель среди 110 штатных сотрудников. Респондентов просили рассказать о своем настроении в рабочее время, а также о том, как они справляются с затруднениями.

Подавляющее большинство (98 из 110) признались, что испытывают ностальгию по своей жизни до пандемии коронавирусной инфекции. Эти чувства могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия в зависимости от того, как опрошенные с ними справлялись.

Ученые выделили две основные стратегии борьбы с хандрой: «приближение» и «избегание». Часть людей выходила из эмоционального кризиса с помощью позитивного взгляда на жизнь и проявления сочувствия, признавая, что их положение могло быть намного хуже по сравнению с нынешним.

Однако большинство сотрудников предпочитали не замечать свой эмоциональный дискомфорт, что иногда сказывалось на эффективности рабочего процесса.

По словам исследователей, даже полная отмена удаленного формата работы не поможет улучшить состояние офисных служащих, поскольку людям свойственно скучать не по настоящей прошлой жизни, а по ее идеализированному представлению.

Ученые отметили, что компаниям стоит уделять внимание совершенствованию организационной культуры, чтобы их сотрудники чувствовали себя более комфортно в настоящем времени.

Ранее исследователи выяснили, что дружба с коллегами часто удерживает работников от перехода в другие компании.