Ученые нашли новый фактор риска атеросклероза

Плохое состояние микрососудов сердца ускоряет прогрессирование атеросклероза. Оценка микроциркуляции в сердце здоровых людей поможет предотвратить развитие у них сердечно-сосудистых заболеваний, считают авторы публикации в журнале JACC: Cardiovascular Imaging.

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Ученые проанализировали данные МРТ 453 людей среднего возраста без диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. За ними наблюдали в течение трех лет. Прогрессирование атеросклероза происходило быстрее у пациентов с худшей микроциркуляцией в сердце.

Результаты означают, что оценка микрососудов сердца нужна для точного прогноза сердечно-сосудистого риска. Исследование микроциркуляции может позволить раньше принять меры для профилактики заболеваний.

Диабет, метаболический синдром и другие факторы риска атеросклероза (отложения холестериновых бляшек на стенке сосуда) были связаны с худшей микроциркуляцией. Эти состояния часто встречаются у людей с ожирением, поэтому результаты подчеркивают важность здорового образа жизни.

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