Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предупредил Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН) о последствиях, с которыми та столкнется из-за отказа от сотрудничества с Россией. Об этом сообщают «Известия».

По словам главы института, за последние десятилетия Российская Федерация вложила в проекты ЦЕРН суммарно больше €2 млрд. Он также отметил огромный и интеллектуальный вклад ученых из РФ.

«Действительно, помимо того, что мы интеллектуальный донор и фактически все эти проекты были запущены благодаря приходу российских ученых на Запад, в Европу, мы были и одним из крупнейших финансовых доноров», — сказал он.

Он заявил, что ЦЕРН теперь необходимо думать о том, какие последствия у них будут от отказа сотрудничать с Россией.

«Во всех смыслах. И в финансовом, и в интеллектуальном», — подчеркнул президент института.

Он также выразил мнение, что данный шаг ЦЕРН положительно отразится на развитии науки в РФ, поскольку отечественные исследователи приобрели опыт во время работы с этой организацией, который пригодится в ходе выполнения программы по строительству собственных российских научных установок класса mega science.

20 сентября научный журнал Nature сообщил, что Европейская организация по ядерным исследованиям прекратит сотрудничество с российскими учеными и ограничит им доступ к своим объектам с начала декабря 2024 года.

Ранее на Украине заявили, что ЦЕРН якобы предоставляет лазейку для РФ к технологиям Европы.