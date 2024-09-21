В России начали лечить повреждения суставного хряща с помощью клеточной терапии

Хирурги четырех медицинских центров страны - Москвы, Самары, Новосибирска - теперь могут проводить операции по восстановлению повреждений хряща коленного сустава с помощью клеточной терапии. Для этого используют клетки здоровой хрящевой ткани, взятые у самого пациента и культивированные вне человеческого тела, в специальных лабораторных условиях.

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В результате получается биомедицинский клеточный продукт "Изитенс". Его разработчик компания "Генериум" провела необходимые клинические исследования, зарегистрировала его и организовала лицензированное производство, позволяющее культивировать собственные здоровые клетки, взятые у больного, и затем "возвращать" ему, восстанавливая поврежденные ткани коленного сустава.

"Этот метод терапии получил регистрационное удостоверение. Он очень востребован пациентами молодого и среднего возраста - спортсменами, которые подвержены травмированию больше обычных людей, а также пострадавшими в результате травмирующих инцидентов, - рассказал вице-президент компании-разработчика, член-корреспондент РАН Дмитрий Кудлай.

- Повреждения хрящевой ткани часто возникают вследствие разрывов связок, мениска, или хронического микротравмирования сустава, что свойственно как раз этой группе, - активным и полным сил людям трудоспособного возраста".

Новая методика внедрена в "Центре новых медицинских технологий" Новосибирска, клинике Самарского государственного медуниверситета, Сеченовском университете и клинике "К+31" в Москве. На базе этих медицинских учреждений проводились клинические исследования биомедицинского клеточного продукта, а хирурги прошли специальную подготовку по освоению нового метода.

Лечение проходит в два этапа. Сначала пациенту проводят артроскопию, чтобы оценить характер и размер повреждения хряща - метод применяют при площади повреждения до 10 кв. см. Одновременно хирург производит забор хрящевой ткани, которую после процедуры вместе с образцами крови пациента отправляют на лицензированное производство для культивирования.

Там клетки масштабируют с использованием собственной сыворотки крови пациента, при этом формируются особые трехмерные структуры - сфероиды, состоящие из хондроцитов и матрикса, синтезированного этими клетками. Так получают клеточный продукт.

Через 5-8 недель пациента приглашают для проведения уже непосредственно лечебной процедуры. Ему проводят малоинвазивное хирургическое вмешательство - с помощью специального катетера сфероиды вводят в место повреждения хряща и распределяют по его поверхности. Клетки начинают размножаться естественным образом, залечивая дефект.

Авторы методики говорят, что сформированная ткань сопоставимой по своим характеристикам со здоровым хрящом, и в результате сустав восстанавливает свои функции и снова может выдерживать привычные нагрузки.

Со временем технология будет внедряться и в клиниках других регионов.