Раскрыты механизмы, лежащие в основе человеческих морщин

Исследование POSTECH позволило успешно воссоздать структуру человеческих морщин in vitro, проливая свет на механизмы их образования. Работа, опубликованная в журнале Nature Communications под руководством Донг Сунг Ким и Анны Ли, а также Джезунг Юн, рассматривает морщины не только с косметической точки зрения, но и показывает их важность для различных органов, включая мозг и кишечник.

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Команда разработала модель эпителиальной ткани, используя в том числе человеческие клетки и внеклеточный матрикс.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что сжимающие силы создают механическую нестабильность, что приводит к образованию морщин, а обезвоживание дополняет процессы старения кожи.

Ким подчеркнул важность этого исследования, заявив, что оно позволяет в реальном времени визуализировать процесс образования морщин, не прибегая к помощи животных моделей, открывая новые возможности в эмбриологии, биомедицинской инженерии и косметических исследованиях.

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