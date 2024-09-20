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HealthDay: нормализация веса при ожирении снижает риски многих видов рака

Ожирение повышает вероятность развития рака, однако похудение может значительно уменьшить риск. Об этом сообщает HealthDay.

Ученые выяснили, как снизить риск развития рака при ожирении
© Газета.Ru

Ожирение было связано с более высоким риском возникновения многих видов рака. Это отчасти связано с избыточными уровнями гормонов, включая эстроген и инсулин. Однако не было известно, может ли похудение уменьшить вероятность рака.

В новой работе ученые проанализировали данные более 100 тысяч пациентов с ожирением. Их изменения веса и распространенность рака отслеживали в течение 10 лет. Потеря веса снижала риск развития большинства видов рака, связанных с ожирением.

При этом вероятность рака почек снижалась за три года, а риск миеломы (одного из видов рака крови) — за 10 лет. Также снизился риск развития рака молочной железы, почки, яичников, печени и поджелудочной железы. Похудение защищало и от 16 других видов рака, которые не связаны с ожирением.

До этого ученые выяснили, что гормон жировой ткани лептин, защищающий от ожирения, может также снижать риск развития деменции.