Ученые пришли к выводу, что IQ человечества постепенно падает

Вывод основан на описании эффекта Флинна, который отражает динамику роста уровня IQ от поколения к поколению. К примеру в период с 1932 по 1978 годы в США он вырос на 15 баллов.

В актуальном столетии ученые из Центра экономических исследований Рагнара Фриша в Норвегии выявили обратную тенденцию. Итоги тестов за 1990-2004 годы показали, что каждые 6 лет совокупный индекс IQ падал на полтора балла.

По данным издания Life, среди причин такого явления перечислены: плохая экология, падение уровня образования, слабое здоровье и снижение благосостояния.

Скептики считают, что тест IQ устарел и отражает только набор знаний. Тем более, что часть рутинных операций сейчас совершают компьютерные технологии.

Ранее стало известно, что разнообразная практика при усвоении нового материала помогает лучше, чем классическая зубрежка.