В России разработали «умную» шапочку для лечения болезни Альцгеймера

Российские учёные разработали инновационное устройство, которое поможет в лечении болезни Альцгеймера

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Учёные из Саратовского государственного университета готовят к клиническим испытаниям инновационное устройство для лечения болезни Альцгеймера и детоксикации головного мозга с помощью светотерапии. Как сообщил ректор вуза Алексей Чумаченко, испытания запланированы на 2025 год. По его словам, исследовательская группа под руководством профессора Ольги Семячкиной-Глушковской модернизировала устройство, превратив его из «умной» шапочки в более удобную ленту. В настоящее время идёт проверка устройства на безопасность.

Чумаченко также отметил, что 35% людей, которые спят менее шести часов, рискуют столкнуться с деменцией через 20 лет. Это связано с тем, что мозг очищается от токсинов только во время сна, а его недостаток мешает этому процессу. Новая технология использует фотобиомодуляцию с инфракрасными лазерами, которые воздействуют на мозг в фазе глубокого сна, помогая лимфатической системе выводить вредные белки.

Партнёрами проекта выступают исследователи из Хуачжонского университета науки и технологии в Китае. Разработка обещает стать важным шагом в лечении нейродегенеративных заболеваний, ведь эффективное выведение токсинов из мозга может значительно снизить риск развития деменции. Клинические испытания нового устройства начнутся через два года, и учёные надеются на успешные результаты.