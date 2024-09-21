Раскрыто, прослушивание какой музыки делает нас продуктивнее

Учёные провели несколько исследований, чтобы узнать, приносит ли пользу музыка на рабочем месте. Вот что удалось обнаружить.

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В рамках одного исследования операторы станков на фабрике по производству одежды стали работать менее продуктивно, когда слушали расслабляющую музыку. Тогда эксперты предложили им музыку с более быстрым темпом.

Другая работа показала, что хирурги, которые слушали классическую музыку во время операции, были быстрее и точнее. В этом случае учёные порекомендовали им избегать композиций с быстрым темпом или громкой музыки, поскольку это может отвлекать.

Также некоторые учёные говорят, что музыка со словами негативно влияет на внимание к рабочим задачам. Но если вас раздражают классические мелодии без текста, то вы, скорее всего, будете не особо продуктивны. То есть определённую роль играет и вкус.

Исследование 2021 года показало, что музыка фоном полезнее для экстравертов, чем для интровертов. Она повышает продуктивность при выполнении задач, требующих мелкой моторики.

В ходе научной работы 2023 года была обнаружена связь между «эмоциональным использованием» музыки на работе и производительностью труда. То есть когда у вас улучшается настроение, вы работаете продуктивнее.

Интересно также, что исследование, в котором опрашивались 244 человека, слушавших музыку на работе, не выявило никакой пользы этой музыки, когда она использовалась для улучшения мышления или просто звучала фоном.

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