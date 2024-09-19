Недавние исследования выявили тревожные факты о влиянии курения на здоровье сердца. Группа учёных из Франции заявила, что отказ от этой пагубной привычки снижает риск сердечного приступа почти вдвое.

В исследовании приняли участие 32 378 пациентов с ишемической болезнью сердца. Анализ показал, что у пациентов, бросивших курить после постановки диагноза, риск развития серьёзных сердечных болезней снизился на 77%. Между тем сокращение курения не оказало значительного влияния на сердечно-сосудистый риск.