Профессор рассказал, как наука помогает обрести зрение слепым

Болезни разные. Но вряд ли может быть нечто более тяжкое, чем слепота. Закройте на минутку глаза и… мир иной, и ощущения иные. А вот цифры - во всем мире 300 миллионов слабовидящих. 40 миллионов абсолютно слепых. Так сегодня. Так будет всегда? Ведь опять же во всем мире особенно в последние 25 лет ведутся исследования во имя решения такой без преувеличения жизненной проблемы. И вот теперь… О том, что произошло теперь, беседуем с офтальмологом. доктором медицинских наук, профессором Михаилом Егоровичем Коноваловым. Не случайный собеседник. Годы назад познакомились в клинике всемирно известного офтальмолога, удивительного новатора в этой области медицины Святослава Николаевича Федорова. Совсем не щедрый на похвалы он представил Михаила как любимого, как лучшего ученика. А ученики Федорова были просто обязаны искать, исследовать, внедрять самое оптимальное, порой совсем не привычное.

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Затянулось вступление? К делу. В Интернете, в печати появилась информация о том, что американская компания Neuralink объявила о создании устройства, которое может обеспечить абсолютно слепым людям возможность видеть. Выходит, слепые прозреют?

Михаил Коновалов: Категоричность здесь исключается. Исследователи предложили имплант, то есть устройство, которое вероятно даст слепым возможность распознавать объекты, самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве, отличать черное от белого.

И не только это! Сообщается, что носители такого импланта практически приобретают полноценное зрение. То есть, преобразовывать энергию света в электрический сигнал.

Михаил Коновалов: Увы! Предлагаемое устройство появилось не сегодня. Офтальмологам оно известно более двух лет. А сами разработки для решения проблемы слепоты активно ведутся четверть века, в том числе и в нашей стране. Суть ведь в чем? Чаще всего при потере зрения страдает сетчатка глаза. Сетчатка - это нервная часть глаза, которая преобразовывает энергию света в электрический сигнал. Сигнал по зрительному нерву попадает в кору головного мозга. Это ничто иное как акт зрения. И если нарушена функция сетчатки, то офтальмологи всего мира, в том числе и мы, вживляем в сетчатку специальный чип. Чип получает информацию, которая отправляется по зрительному нерву в головной мозг. Это не полное восстановление зрения. Но… для полностью слепых - и это некий шанс.

Михаил Егорович, вы руководитель офтальмологической клиники. Данную методику используете в своей практике?

Михаил Коновалов: Эта методика стоит громадных денег, очень трудоемка. А главное сомнительна в получении положительных результатов. Если же поврежден зрительный нерв, то данная технология вовсе не работает. Но в то же время устройство, предложенное компанией, работает даже при отсутствии сетчатки и зрительного нерва. Да, зрение полностью не восстанавливается, но у данной категории пациентов улучшается качество жизни. Появляется возможность самостоятельно ориентироваться в пространстве. Методика менее трудоемка. Однако… ее использование требует непременного участия нейрохирургов. Без них применять данную методику не реально. Это уже сложнейшая нейрохирургическая операция..

Современные технологии во многом позволяют моделировать функции зрения и создавать системы, которые хоть как-то выполняют функции глаза.

Уместно сегодня сказать о том, как важно проведение подобных исследований. Ведь современные технологии во многом позволяют моделировать функции зрения и создавать системы, которые хоть как-то выполняют функции глаза. И эти исследования ведутся повсеместно.

Михаил Егорович, помните Регину Парпиеву? Я приводила ее к вам в клинику более 10 назад. Регина, можно сказать, подопечная "Российской газеты". Мы не однажды писали о ее удивительной судьбе. Тяжелейшее заболевание, которое она перенесла в детстве, привело к атрофии зрительного нерва. Регина разносторонне талантлива. Недавно приходила ко мне, чтобы показать диплом с отличием об окончании МГУ. Регина не однажды прыгала с парашютом, она тонко чувствует музыку, очень начитана, удивительный собеседник. Ей очень повезло по жизни: рядом самоотверженная, оптимистичная мама Гульнара. А говорю об этом потому, что именно к вам приводила ее в надежде возвращения хоть малого зрения. Очень тяжело было услышать от вас: "У Регины атрофия зрительного нерва. Ей помочь нельзя". А теперь вы были бы также категоричны?

Михаил Коновалов: Не также категоричен! Да, сегодня нет возможности предложить Регине технологию спасения. Она, эта технология, в процессе разработки. Но в обозримом будущем есть надежда.