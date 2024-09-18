Neuralink дает возможность восстановить зрение
Стартап Илона Маска по разработке мозговых чипов объявил, что его экспериментальный имплантат, предназначенный для восстановления зрения, был отмечен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) как «прорывное устройство».
Эта классификация FDA присуждается медицинским технологиям, которые предлагают лечение или диагностику угрожающих жизни заболеваний. Она направлена на ускорение процесса разработки и тестирования устройств, которые находятся на этапе создания.
По словам Маска, устройство под названием Blindsight сможет восстанавливать зрение даже у тех, кто полностью лишился глаз и зрительного нерва. Однако компания Neuralink не предоставила информацию о том, когда планируется начать испытания Blindsight на людях.
Neuralink, основанная Маском и командой инженеров в 2016 году, занимается созданием интерфейса мозгового чипа, который может быть имплантирован в череп. По заявлению компании, в перспективе это устройство может помочь людям с ограниченными возможностями восстанавливать двигательную активность и способность к общению, а также вернуть зрение.
Кроме того, стартап тестирует имплантат, предназначенный для того, чтобы парализованные пациенты могли управлять цифровыми устройствами исключительно с помощью мыслей. Эта технология может оказать значительную помощь людям с повреждением спинного мозга.
На текущем этапе планируется участие трех пациентов в испытаниях устройства, которые, по данным из правительственной базы данных клинических исследований США, займут несколько лет. Ранее в этом году Neuralink успешно установила имплантат второму пациенту, который с его помощью играл в видеоигры и учился создавать 3D-модели.
Neuralink дает возможность восстановить зрение