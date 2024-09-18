Ученые: белок STAT3 защищает раковые клетки от иммунной системы

Открытие сделали исследователи из австралийского Университета Маккуори. Именно данный вид белка помогает клеткам рака в ротовой полости размножаться и избежать нейтрализации при иммунотерапии.

© runews24.ru

Опухоли в полости рта известны локализацией на поверхности: губ, языка, щек, полости рта, неба, придаточных пазух носа и горла. Среди факторов риска перечислены: курение, алкоголь, ВПЧ-инфекция. В запущенной стадии жизнь пациента не превышает 12 месяцев.

При иммунотерапии клетки рака нередко успешно сопротивляются медикаментам. Изучить механизм адаптации онкологии к внешним воздействиям помогла 3-мерная модель. По данным Journal of Oral Biosciences (JОВ), секрет выживания раковых клеток кроется в превышении уровня белка STAT3.

Плюс, для повышения шансов на выживание рак использует рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), который «маскировал» раковые клетки.

Новая работа австралийцев открывает возможности для лечения рака полости рта.

Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.

Ранее стало известно, что изменение раковых клеток разрушило при помощи вируса и генного редактирования щит, скрывающий их от иммунитета.