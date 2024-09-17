Назван научно обоснованный способ избавления от жира на животе

Все мы видели рекламу, где нас обещают избавить от жира в области живота. Но насколько это реалистично?

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Прежде всего, доктор Ребекка Дамбелл отметила, что не все виды жира в организме плохие. Жировая ткань помогает нам сохранять тепло, смягчает ладони, подошвы ног, ягодицы. Но избавление от лишнего жира на животе — это хорошая идея. Большой живот может указывать на то, что у человека много «глубокого» брюшного жира, известного как висцеральный жир. Он может окружать органы и вызывать болезни.

Есть несколько способов узнать, высок ли у вас уровень висцерального жира, но самый простой — проверить соотношение талии и бедёр. Измерьте самую широкую часть бедёр и самую узкую часть талии, затем разделите объём талии на объём бёдер. По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровые показатели для мужчин и женщин составляют менее 1 и 0,85 соответственно.

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Некоторым людям будет сложнее избавиться от жира на животе из-за того, что их организм естественным образом его хранит. К примеру, известно, что у женщин примерно на 10% больше жира, чем у мужчин.

Снижение веса достигается за счёт сжигания большего количества калорий, чем вы потребляете. Это может быть нелегко. Однако некоторые стратегии облегчают задачу. Одна из них — прерывистое «голодание». Оно существует в нескольких формах. При диете 5:2 вы едите «нормальное» количество пищи в течение пяти дней в неделю и в течение двух дней сокращаете суточную норму потребления калорий примерно до 800. Другие схемы питания подразумевают, что вы даете себе только 10-часовое окно для приёма пищи в течение каждых суток.

Физические упражнения могут действительно увеличить расход калорий, но некоторые исследования показывают, что это также может повысить аппетит.

Многие считают высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) отличным способом улучшить физическую форму и сжечь калории за короткий промежуток времени. Крупный метаанализ 2018 года это подтвердил. Но нет никаких доказательств, что определённое упражнение может быть направлено конкретно на жир на животе, даже если оно выполняется с высокой интенсивностью.

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