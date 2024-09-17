В США биологи замедлили старение яичников

Американские биологи выяснили, что лекарство пирфенидон, применяемое для лечения идиопатического легочного фиброза, замедляет старение яичников и нормализует связанный с ними гормональный фон. Его более безопасные аналоги можно будет использовать для повышения фертильности у женщин, сообщила пресс-служба Северо-Западного университета (Чикаго).

"Это лекарство не стоит применять для замедления старения яичников, так как у него есть опасные побочные эффекты, в том числе токсическое воздействие на печень. Тем не менее, проведенные нами опыты указали на то, что таким образом мы можем препятствовать "зарастанию" яичников соединительной тканью и улучшать их работу", - пояснила доцент Северо-Западного университета (США) Франческа Данкан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Данкан и другие эксперты пришли к такому выводу при изучении того, как на яичники самок мышей воздействуют различные препараты, способные подавлять развитие воспалений и образование фиброзной ткани в различных органах тела человека. Интерес ученых к этим лекарствам связан с тем, что несколько лет назад они обнаружили, что процесс старения яичников и наступление менопаузы сопровождаются ростом числа воспалений и очагов фиброзной ткани в этих органах.

Биологи заинтересовались, можно ли подавить эти процессы при помощи введения в ткани яичников двух уже существующих препаратов - пирфенидона и этанерцепта, применяемых для лечения идиопатического легочного фиброза и ревматоидного артрита. Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за действием их молекул на культуры клеток яичника мышей, а также встроили в организм грызунов специальные помпы, которые постоянно выделяли молекулы препаратов в их кровоток.

Проведенные исследователями наблюдения показали, что этанерцепт не оказал позитивного воздействия на культуры клеток и органы животных, тогда как пирфенидон значительным образом замедлил старение яичников у пожилых самок мышей и предотвратил их "зарастание" фиброзной тканью. Это привело к нормализации гормонального фона и увеличению числа фолликулов у подопытных грызунов по сравнению с особями из контрольной группы.

Успешное завершение этих опытов, как отмечает Данкан, позволяет надеяться на создание более безопасных для здоровья женщин аналогов пирфенидона, чей прием улучшит репродуктивное здоровье пациенток в возрасте, а также потенциально отдалит время наступления менопаузы и связанные с ней перемены в выработке половых гормонов.