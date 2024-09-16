Новая технология поможет обнаружить болезнь Паркинсона на 20 лет раньше

Ученые Тель-Авивского университета совместно с тремя ведущими медицинскими центрами Израиля разработали новый метод для раннего выявления болезни Паркинсона. Новый подход использует микроскопию сверхвысокого разрешения и вычислительный анализ для точного картирования молекул и структуры агрегатов белков, характерных для данного заболевания.

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Технология позволяет обнаруживать белковые агрегаты до появления первых симптомов, что может помочь в диагностике болезни до её клинического проявления, потенциально за 20 лет. Это открывает возможности для раннего лечения и даже предотвращения болезни, которая в настоящее время является неизлечимой.

Исследование проводилось учеными из Школы нейробиологии, биохимии и биофизики, Школы нейронаук и Факультета медицинских и здравоохранительных наук Тель-Авивского университета под руководством профессора Ури Ашери и аспиранта Офира Саде. Опубликованное в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience, это исследование уже продемонстрировало свою эффективность в выявлении различий между образцами кожи у больных и здоровых людей.

В будущем исследователи планируют расширить свою работу, увеличив количество образцов и развивая алгоритмы машинного обучения для дальнейшего предсказания развития болезни.