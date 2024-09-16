Создан гель для ускоренного заживления межпозвоночной грыжи

Медики из Китая и Европы выяснили, что процесс заживления поврежденных межпозвоночных дисков у носителей грыжи можно значительно ускорить при помощи инъекций из синтетических аналогов белка муцина, которые защищают межпозвоночные диски от атак иммунных клеток. Об этом сообщила пресс-служба шведского Университета Уппсалы.

"Созданный нами подход дает новую надежду для пациентов, страдающих от болей в спине в результате развития межпозвоночной грыжи. Он потенциально способен предотвратить развитие дальнейших повреждений после удаления поврежденных частей межпозвоночных дисков, что заметным образом улучшит качество жизни для этой категории больных", - заявил научный сотрудник Университета Уппсалы (Швеция) Янь Хунцзи, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Янь Хунцзи и его коллеги пришли к такому выводу при проверке разработанной ими терапии, которая подавляет патологические иммунные процессы после удаления поврежденных межпозвоночных дисков. Эти сбои в работе иммунитета, усугубляющие межпозвоночную грыжу, иногда возникают в результате того, что иммунные клетки начинают воспринимать студенистое ядро, внутреннюю часть диска, в качестве чужеродного материала.

Ученые предположили, что этой проблемы можно избежать, если покрыть поврежденные части диска при помощи гелеобразного материала, состоящего из синтетических аналогов белка муцина. Данное вещество часто используется опухолевыми клетками, а также различными патогенами, в качестве барьера от всего остального организма, что натолкнуло медиков на мысль, что аналогичным образом можно защитить поврежденную часть позвоночника от атак иммунитета.

Руководствуясь этой идеей, исследователи подготовили гидрогель на базе синтетического аналога муцина и ввели его в один из межпозвоночных дисков в хвосте лабораторных крыс после удаления поврежденных сегментов этих структур. Последующие наблюдения на протяжении 24 недель показали, что инъекции данного белка предотвратили дальнейшую дегенерацию диска, а также ускорили заживление поврежденной части позвоночника.

В этом отношении созданный учеными материал в несколько раз превосходил уже применяемые при операциях на позвоночнике гели на базе сахаристых веществ-альгинатов, извлекаемых из водорослей. Как надеются исследователи, разработанный ими подход позволит значительно повысить успешность операций по лечению межпозвоночной грыжи и уменьшит частоту развития осложнений после удаления поврежденной части межпозвоночных дисков.