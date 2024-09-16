Обнаружена связь между употреблением кофе и объемом мышечной массы

Новое исследование показало, что ежедневное употребление кофе может принести удивительную пользу здоровью. Оказалось, чашка кофе может не только взбодрить, но и помочь сохранить мышечную массу. Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. Сообщается, что исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья более чем 8300 взрослых. Ученые определили параметры мышечной массы добровольцев, а затем сравнили их с данными о потреблении кофе из анкет.

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Оказалось, у людей, которые пили кофе каждый день, мышечная масса была на 11-13% выше, чем у тех, кто избегал этого напитка.

«В группах населения с высоким риском снижения массы скелетных мышц может быть рекомендовано увеличить потребление кофе и кофеиногенных напитков», — отмечают исследователи.

Эксперты предполагают, что эффект может быть связан с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами кофеина. Воспаление связано со снижением количества мышечной массы, поэтому его уменьшение потенциально может привести к обратному эффекту.

И все же это не повод начинать пить кофе через силу.

«Хотя кофе и обладает некоторыми преимуществами, это не универсальное решение», — отметил доктор Скотт Киттли в беседе с HuffPost.

Врач посоветовал учитывать свое состояние здоровья, образ жизни и то, оказывает ли кофеин на вас негативное воздействие. Силовые тренировки, по мнению специалиста, по-прежнему остаются незаменимым методом наращивания и поддержания мышечной массы.