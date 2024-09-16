Регулярное использование смартфона не вызывает депрессию и стресс

Ежедневное использование смартфона не вызывает стресс и не повышает тревожность, считает психолог Хизер Шоу. Ее слова о том, что количество проведенного с гаджетом времени оказалось не связано с психологическим состоянием человека, цитирует Daily Mirror.

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По словам Шоу, она была одним из авторов исследования, которое показало, что психическое здоровье не связано с количеством времени, проведенным со смартфоном. Она добавила, что люди, у которых была депрессия или повышенная тревожность пользовались гаджетами не больше, чем люди без таких состояний.

«Ежедневное использование смартфона или время, проведенное за экраном, не вызывает симптомы тревоги, депрессии или стресса», — заявила специалистка.

Кроме того, психолог развеяла еще один популярный миф. По ее словам, социальные сети не всегда приносят вред, многим людям они помогают уменьшить негативные эмоции, связанные с изоляцией и одиночеством.

Ранее психиатр Евгений Угушев перечислил симптомы, требующие срочного обращения за психиатрической помощью. По его словам, игнорировать нельзя постоянную тревогу, частые перепады настроения и другие симптомы.