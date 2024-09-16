Ученые выяснили, полезны ли добавки ашваганды для здоровья

Травяные добавки с ашвагандой (Withania somnifera) обычно делают из экстрактов её корней. Пользователи соцсетей утверждают, что это растение может повышать концентрацию, укреплять иммунитет, притуплять эмоции и многое другое. Но что в действительности?

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Люди часто принимают ашваганду (Withania somnifera) в виде порошков, капсул, таблеток, жидких капель или жевательных конфет, содержащих экстракты корней растения. Считается, что это помогает расслабиться и заснуть.

Исследования показывают, что такая добавка может облегчить уровень воспринимаемого стресса и беспокойства, снизить уровень гормона стресса кортизола по сравнению с лечением плацебо. В одной работе люди сообщили, что их уровень стресса в среднем через 60 дней приёма ашваганды уменьшился на 44%. Некоторые работы также полагают, что она может помочь людям засыпать на несколько минут быстрее, спать на 25 минут дольше и на 12 минут меньше ворочаться ночью, когда они проснулись.

Эксперты говорят, что ашваганда может стать полезной для тех, кто испытывает нервозность, тревожность. Например, для студентов, которые боятся экзамена. И исследования это тоже подтверждают.

Небольшая группа других исследований сообщает также о таких преимуществах этого растения, как снижение уровня сахара в крови, повышение физической работоспособности и мышечной силы, улучшение когнитивных функций (памяти, концентрации), повышение уровня тестостерона, количества сперматозоидов и здоровья спермы у мужчин.

При этом специалисты отмечают, что требуется провести дополнительные исследования для подтверждения полезных свойств ашваганды.

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