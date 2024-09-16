Ученые создали дешевый метод разрушения токсичных «вечных химикатов»

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали новый метод расщепления некоторых видов пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС) без использования большого количества энергии. Исследование опубликовано в научном журнале Small Science (SmallSci).

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ПФАС, также известные как «вечные химикаты», широко используются в таких продуктах, как антипригарная посуда и водонепроницаемая одежда, благодаря своим водо- и жироотталкивающим свойствам. Их химическая стойкость привела к масштабному загрязнению окружающей среды и серьезным проблемам со здоровьем, включая рак и расстройства иммунной системы.

В новом исследовании команда сосредоточилась на подгруппе ПФАС, называемых перфтороктановыми сульфонатами, или ПФОС. Из-за своей токсичности ПФОС теперь строго ограничены или даже запрещены по всему миру.

Чтобы разбить молекулы ПФОС и таким образом разложить их в воде, исследователи впервые применили наночастицы из пьезоматерилов. Под действием ультразвука они становятся электрически заряженным и действуют как катализатор.

Электрический заряд частиц запускает цепочку реакций, которые разбивают соединения ПФОС на составляющие. Масс-спектрометрия показала, что их метод смог разложить 90,5% молекул ПФОС.

Ученые отметили, что их метод намного экономичнее существующих способов, требующих температуры более 1000°C.

Ранее исследователи разработали комплекс методов для удаления ПФАС из различных сред.