Создан прорывной метод прогнозирования хронической болезни почек

Ученые из Орхусского университета представили метод, который может изменить подход к лечению хронической болезни почек (ХБП). Новый подход позволяет предсказать развитие болезни путем анализа кислотно-основного баланса в образцах мочи, что значительно превосходит существующие анализы крови.

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Метод выявляет ранние признаки накопления кислоты — показатель ухудшения функции почек — путем оценки баланса различных кислотно-основных элементов в моче. Этот метод позволяет обнаружить дисбаланс задолго до того, как он повлияет на уровень кислот в крови, что является важнейшим ранним предупреждением для врачей.

Исследователи под руководством Мадса Ваарби Сёренсена и Педера Берга протестировали метод на нескольких группах пациентов, продемонстрировав его точность в течение длительного времени.

В настоящее время этот метод не входит в «стандартную клиническую практику», но исследовательская группа разрабатывает экономически эффективное устройство для рутинного использования.

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