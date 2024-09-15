Ученые нашли новый фактор риска выкидыша

Исследование показало, что у женщин, страдающих астмой, может быть повышен риск выкидыша и проблем с зачатием. Однако в большинстве случаев это обратимо, сообщает HealthDay.

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Ученые проанализировали данные 770 тысяч датских женщин. Информацию о них собирали с 1994 по 2017 год, в период их максимальной репродуктивности. Выкидыш произошел у 17% женщин с астмой и у 15,7% женщин без этого заболевания. Женщины с астмой также с большей вероятностью нуждались в лечении бесплодия. Однако в обеих группах в конечном итоге смогли родить 77% женщин.

Авторы работы не знают, каким образом астма влияет на фертильность и исходы беременности. Вероятно, это может быть связано с системным воспалением, которое затрагивает и женскую половую систему.

Результаты означают, что женщинам, страдающим астмой, следует учитывать потенциальные репродуктивные проблемы при планировании семьи.

До этого врач рассказала, что для помощи бездетным парам врачу не всегда нужно знать причину бесплодия. Во многих случаях установить ее нельзя, но это не мешает лечению.

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