Ученые выяснили, кто эффективнее худеет от Оземпика

В новом исследовании учеными были проанализированы данные нескольких тысяч пациентов, получавших инъекции семаглутида или лираглутида. Результаты показали, что большее количество пациентов достигли потери веса на 10% и более при применении семаглутида.

© runews24.ru

Успешность потери веса также зависела от ряда факторов, включая пол (женщины худели эффективнее), более высокие дозировки препарата, длительный срок приема и высокий начальный вес.

Семаглутид (в препаратах Оземпик и Вегови) и лираглутид (в препаратах Саксенда и Виктоза) имитируют действие гормона ГПП-1, который помогает снизить уровень сахара в крови и уменьшить аппетит. Эти препараты, первоначально предназначенные для лечения диабета 2-го типа, продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с ожирением.

Ранее врач назвала опасные последствия уколов Оземпика. Также хирург Эндрю Передо предупредил мужчин о проблемах с эрекцией из-за препарата.

Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.