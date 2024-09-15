Как предпочтения в кино связаны с работой вашего мозга

Учёные из Университета Мартина Лютера обнаружили интересную связь между любимыми жанрами кино и реакцией мозга на эмоциональные стимулы. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, приняли участие около 260 человек.

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Результаты показали, что любители боевиков и комедий значительно сильнее реагируют на негативные эмоции, в то время как поклонники документальных, криминальных фильмов, а также триллеров демонстрировали более слабую реакцию.

Ведущий автор исследования психолог Эстер Цвики отметила, что фильмы вызывают широкий спектр эмоций, включая отрицательные, например, гнев и страх.

«Фильмы настолько увлекательны, потому что они не только изображают все человеческие эмоции, но и вызывают их».

В ходе исследования респондентам показывали изображения испуганных и сердитых лиц, а также геометрических фигур, пока они находились в аппарате МРТ. Учёные изучали активность в миндалевидном теле, ответственном за обработку важных эмоций, и в прилежащем ядре, которое является центром вознаграждения мозга.

Удивительно, но фанаты боевиков продемонстрировали самые сильные реакции в обеих областях мозга, хотя ожидалось, что обилие стимулов в этих фильмах сделает их менее восприимчивыми. Это говорит о том, что любители экшен-фильмов находят эмоциональные стимулы особенно привлекательными. Это также касается поклонников комедий.

Однако для любителей криминальных фильмов, триллеров и документалок картина получилась иной. Здесь обе области мозга реагировали на эмоциональные стимулы значительно слабее, чем в других группах участников.

Похоже, люди выбирают жанры фильмов, которые наиболее оптимально стимулируют их мозг.