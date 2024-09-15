Ученые изучили степень и причины бессонницы среди взрослых

Исследователи опросили 9500 жителей 10 городов США и 10 городов Великобритании в возрасте от 18 до 65 лет об их привычках во время сна и проблемах, с которыми они сталкиваются. 91% взрослых заявили, что они «не высыпаются» или «устали». Вдобавок большинство респондентов заявили, что недостаток сна негативно сказывается на их психическом здоровье.

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«Недосып влияет на психологическое состояние и психическое здоровье, а те, кто испытывает проблемы с психическим здоровьем, чаще страдают бессонницей или другими нарушениями сна», — объяснил доктор Радж Дасгупта, эксперт, не связанный с исследованием, в беседе с The Post.

Интересно, что финансовые проблемы вызывают в три раза больше проблем со сном, чем беспокойство о детях или о состоянии мира, и в два раза больше, чем беспокойство об отношениях, говорится в отчете Calm. Зачастую причина недосыпа куда прозаичнее.

«Исследование, проведенное Американской академией медицины сна, показало, что 93% представителей поколения Z потеряли сон из-за того, что они не ложились спать "допоздна", чтобы просматривать социальные сети», — добавил эксперт.

У миллениалов в целом проблем с засыпанием меньше: их испытывает лишь каждый четвертый. Оказалось, что среди зумеров таковых почти половина — 46%.