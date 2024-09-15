Ученые нашли связь между болью в горле и риском инсульта

У пациентов с проблемами горла на фоне вирусной инфекции или кислотного рефлюкса наблюдается расстройство механизма регулирования кровяного давления и частоты сердечных сокращений.

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Эксперты предполагают, что ключ проблемы - повреждение нервов, которые влияют на работу барорефлекса. Последний отвечает за уровень кровяного давления и сердечного ритма. В ходе болезни горла блуждающий нерв испытывает перегрузки. По данным Daily Mail, человек может воспринимать патологию, как ком в горле.

Профессор Реза Нурай уверен, что для компенсации недуга барорефлекса нервная система тратит больше усилий для сохранения проходимости дыхательных путей. По итогу, страдает контроль кровяного давления и сердечного ритма.

«Если проблемы с горлом действительно могут влиять на такие важные функции, как барорефлекс, это требует более пристального внимания врачей», — подчеркнул профессор Нурай.

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