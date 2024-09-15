В России запатентовали гематоген для людей с непереносимостью лактозы

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета запатентовали гематоген с повышенной пищевой ценностью для людей с непереносимостью лактозы. В продукт ученые добавили натуральный антиоксидант для лучшей успеваемости железа, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

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"Задачей этого изобретения является удаление лактозы, а также увеличение пищевой ценности продукта. Поставленная задача достигается включением в состав гематогена фруктоолигосахаридов, дигидрокверцетина, сгущенного кокосового молока и сукралозы", - говорится в документе.

В ходе экспериментального подбора рецептуры ученые выяснили, что наиболее оптимальным является содержание кокосового молока в гематогене на уровне 50-60%. При этом оптимальное количество фруктоолигосахаридов, которые относятся к классу пребиотиков для стимулирования полезной для человеческого организма кишечной микрофлоры, должно составлять около 20-40%. В своей разработке ученые используют биологически активное вещество дигидрокверцетин, относящееся к фармакологической группе антигипоксантов и антиоксидантов. Оно применяется в смеси как антиокислитель биологически активного двухвалентного железа в составе гематогена.

"Это вещество проявляет антиоксидантное, капилляропротекторное, противовоспалительное и антигистаминное действие", - уточняется в патенте.

Гематоген - биологически активная добавка для стимуляции кроветворения, в основе которой содержится пищевой альбумин. В настоящее время в России распространен гематоген с добавлением сгущенного молока, сахара и патоки, что, как отмечают авторы разработки, осложняет употребление продукта людьми с непереносимостью лактозы. Кроме этого, железо из гематогена может вызвать раздражение ЖКТ при употреблении.

Новосибирский аграрный университет - крупный научно-образовательный центр, имеющий, согласно сайту вуза, широкую известность в России и за рубежом. Он был организован в 1935 году. Университет является учебно-методическим центром аграрного образования Западной Сибири.