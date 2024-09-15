Новаторское исследование, опубликованное в журнале Neuron, позволяет по-новому взглянуть на то, почему мы «проигрываем» под давлением. Неврологи из Университета Карнеги-Меллон обнаружили, что это явление связано со снижением активности нейронов в области двигательной подготовки мозга.

© Ferra.ru

В исследовании, проведенном под руководством Стивена Чейза, макаки-резусы выполняли компьютерное задание, в котором им нужно было быстро переместить курсор на цель, чтобы получить вознаграждение. Вознаграждения варьировались от небольших до «джекпота», создавая различные ставки. С помощью сложного чипа с электродами, вживленного в моторную кору головного мозга обезьян, команда наблюдала за тем, как изменяется активность нейронов в ответ на различные сценарии вознаграждения.

Результаты показали значительное снижение активности нейронов, связанной с двигательной подготовкой, во время сценариев с джекпотом. Этот вывод помогает объяснить, почему увеличение вознаграждения не всегда приводит к улучшению результатов, и проливает свет на сложную взаимосвязь между мотивацией и производительностью.

Как отмечает один из авторов работы, понимание этих мозговых механизмов крайне важно, и в будущем можно будет изучить, как другие области мозга влияют на производительность в ситуациях с высокими ставками.