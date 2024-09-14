Названа одна из причин болезни Альцгеймера, которую легко предотвратить

Сегодня большинство людей, живущих в городах и пригородах, не могут видеть естественный небесный свет из-за светового загрязнения, по оценкам, это касается до 80% населения земного шара. Но ночное освещение чревато проблемами для здоровья. Последние исследования группы ученых Чикагского университета показали, что использование искусственного света по ночам, включая и время сна, может приводить к нейродегенеративным нарушениям, в том числе, болезни Альцгеймера.

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"Большинство людей считают искусственный свет в ночное время безвредным или даже полезным (например, с точки зрения безопасности). Однако световое загрязнение имеет пагубные экологические, поведенческие, биологические последствия и последствия для здоровья. Воздействие искусственного наружного освещения в ночное время связано с многочисленными вредными последствиями для здоровья, включая нарушение сна, ожирение, депрессию, тревожность, дисфункцию памяти, атеросклероз и рак", - пишут авторы в статье, опубликованной в профессиональном издании Frontiers in Neuroscience.

При этом до сих пор мало что известно о влиянии светового загрязнения на развитие болезни Альцгеймера (БА), на долю которой приходится 60-80% случаев деменции и которой, по оценкам, страдают 10,8% взрослых старше 65 лет.

В последние десятилетия распространенность БА растет, и это соответствует росту светового загрязнения, обратили внимание ученые. Несколько проведенных в последние годы исследований подтвердили эту связь: выяснилось, что люди, живущие в районах с более ярким ночным уличным освещением в Китае и Италии, имеют более высокий риск развития умеренных когнитивных нарушений и деменции с поздним началом.

В исследовании специалистов Чикагского университета оценивалась взаимосвязь между распространенностью БА и средней интенсивностью освещения в ночное время (световое загрязнение) в Соединенных Штатах (включая 48 штатов с более низким уровнем освещенности). Уровень светового загрязнения оценивался несколькими способами, в том числе с помощью замеров, выполненных со спутников.

Результаты подтвердили ожидания: средняя интенсивность освещения в ночное время связана с более высокой распространенностью болезни Альцгеймера. Авторы статьи не дают конкретных рекомендаций, они лишь обозначили проблему.

Однако в целом необходимость спать ночью в полной темноте, используя блокирующие свет шторы или хотя бы маску, нашла еще одно подтверждение.