Инъекции иммунных клеток ускорили заживление костей

Новое исследование показало, что инъекции регуляторных Т-клеток (Tregs), известных тем, что контролируют иммунные реакции, значительно ускоряют заживление костной, мышечной и кожной ткани.

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Исследование, проведенное Университетом Осаки и Университетом Монаша, изучало потенциал Tregs в регенеративной медицине. Эти иммунные клетки не только взаимодействуют с моноцитами и макрофагами — ключевыми игроками иммунной системы, но и выделяют сигнальные молекулы, такие как IL-10, которые способствуют восстановлению тканей.

В ходе испытаний на мышах с серьезными дефектами черепа, потерей мышц и полнослойными ранами кожи инъекции Treg в сочетании с фибриновым гидрогелем привели к более быстрому закрытию ран, увеличению объема костей и усиленному росту мышечной ткани. В отсутствие Tregs заживление происходило значительно медленнее.

Дальнейшие исследования будут направлены на определение оптимального времени введения Tregs для максимального усиления их лечебного эффекта.

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