ИИ выявил ключевые факторы удовлетворенности жизнью

Исследование, проведенное Vrije Universiteit Amsterdam и Amsterdam University Medical Center, применяет машинное обучение для анализа факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью. Результаты, опубликованные в журнале Nature Mental Health, показывают, что ключевыми предикторами благополучия являются экологические и социальные условия, а не генетические предрасположенности.

© Ferra.ru

Ученые использовали данные, собранные в Нидерландах в течение десяти лет, и применили машинное обучение для выявления факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью. Анализ показал, что наиболее важными факторами являются оптимизм, личностные черты, социальная поддержка и условия жизни.

Генетическая информация оказалась менее значимой по сравнению с экологическими и социальными аспектами. Эти выводы подчеркивают необходимость учета долгосрочных факторов и могут помочь в разработке персонализированных интервенций для улучшения качества жизни.