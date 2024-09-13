Медики из РФ помогают справиться с вспышкой оспы обезьян

Группа эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов, специалистов по лабораторной диагностике из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора работали в Бурунди, Руанде и Уганде, помогая африканским коллегам бороться со вспышкой оспы обезьян.

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В очагах инфекции наши специалисты участвовали в оценке истинной эпидемиологической обстановки, организовали лабораторное тестирование, изучали особенности клинического течения заболевания, проводили профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Россия передала африканским странам тесты для ПЦР-диагностики вируса оспы обезьян и схожих вирусов, производимые научным центром "Вектор" и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Наши специалисты обучили более 100 африканских коллег методам лабораторной диагностики, индикации и идентификации вируса оспы обезьян. Были приняты решения по корректировке схем лечения и профилактики заболевания.

В помощь медикам были задействованы мобильные лаборатории, переданные Роспотребнадзором в Бурунди и Уганду в 2024 году. Также продолжается совместная работа в российско-бурундийском центре профилактики и изучения инфекционных болезней, созданного в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны".

Всего на территории Африканского континента работают пять мобильных противоэпидемических лабораторий и два совместных научных центра. Ведется мониторинг и совместные исследования особо опасных инфекций с несколькими странами региона, включая Гвинею, Уганду, Бурунди, Мадагаскар, Республику Конго.