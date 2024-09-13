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Стало известно, почему жизнь трудоголика тяжелее и короче, чем у алкоголика

В США провели соответствующее исследование. В нем участвовали 749 женщин от 45 до 64 лет.

Почему жизнь трудоголика тяжелее и короче, чем у алкоголика
© РИА Новости

Так, специалисты выяснили, что трудоголики умирают даже раньше хронических алкоголиков.

Болезнь трудоголиков

Оказалось, что на их здоровье влияют переработки. Достаточно лишних трех часов к рабочему дню. Постоянная усталость вызывает инфаркты, болезни сердца и сосудов.

На какие симптомы обратить внимание

Для слишком усердных работников характерны низкий иммунитет, нервные расстройства, нарушения сна, боли в мышцах и суставах. На эти признаки стоит обратить внимание тем, кто часто задерживается на работе, сообщил научный журнал American Journal of Epidemiology.

А недавно жители Самары рассказали, кому часто приходится работать сверхурочно. В среднем самарцы трудятся практически на треть больше времени, чем положено на одну ставку.