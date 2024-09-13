Почему жизнь трудоголика тяжелее и короче, чем у алкоголика

В США провели соответствующее исследование. В нем участвовали 749 женщин от 45 до 64 лет.

Так, специалисты выяснили, что трудоголики умирают даже раньше хронических алкоголиков.

Болезнь трудоголиков

Оказалось, что на их здоровье влияют переработки. Достаточно лишних трех часов к рабочему дню. Постоянная усталость вызывает инфаркты, болезни сердца и сосудов.

На какие симптомы обратить внимание

Для слишком усердных работников характерны низкий иммунитет, нервные расстройства, нарушения сна, боли в мышцах и суставах. На эти признаки стоит обратить внимание тем, кто часто задерживается на работе, сообщил научный журнал American Journal of Epidemiology.

А недавно жители Самары рассказали, кому часто приходится работать сверхурочно. В среднем самарцы трудятся практически на треть больше времени, чем положено на одну ставку.