Ученые разработали гель для заживления огнестрельных ран

Новосибирские ученые создают гель, ускоряющий заживление ран. Исследования проводятся в молодежной Лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии НИИКЭЛ (филиала Института цитологии и генетики СО РАН) при содействии правительства региона.

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Прототип средства создан на основе инертного полимерного геля, в состав которого введен синтетический пептидомиметик. Как пояснил руководитель отдела экспериментальной фармакологии института, доктор медицинских наук Павел Мадонов, это антибактериальный компонент, к которому сложно развивается устойчивость микроорганизмов. Компонент налипает на мембрану бактерии и приводит к ее гибели. Он эффективен в отношении различных возбудителей инфекций.

Исследования включены в госзадание лаборатории в составе Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра. Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, в прошлом году в СиббиоНОЦ за счет средств регионального бюджета было открыто три молодежных лаборатории, для каждой предусмотрено финансирование в сумме 15 миллионов рублей ежегодно. Лаборатории созданы для реализации проектов программы СиббиоНОЦ, у них есть индустриальный партнер и потребитель конечного продукта.