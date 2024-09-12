Как злоупотребление гаджетами родителями распространяется на их детей

Ученые из Тартуского университета в Эстонии обнаружили, что родительская привычка злоупотреблять гаджетами распространяется на детей, что тормозит развитие речи у последних. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Developmental Psychology.

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В исследовании принял участие 421 ребенок в возрасте от двух с половиной до четырех лет. Родителей спрашивали о том, сколько времени каждый член семьи тратит на использование гаджетов и просмотр телевизора в выходной день. Исследователи также просили уточнить, сколько времени вся семья проводит вместе перед экраном. Родителей дополнительно попросили оценить языковые способности их детей.

Исследователи разделили детей и взрослых на три группы по уровню использования экранов: высокий, низкий и умеренный. Затем они определили, есть ли связь между длительностью «экранного времени» детей и взрослых. Оказалось, что родители и дети обычно принадлежали к одной группе — у взрослых, которые часто пользовались экранами, дети тоже часто ими пользовались.

На втором этапе исследования ученые проанализировали языковое развитие юных испытуемых с учетом их возраста. Выяснилось, что дети, которые меньше времени тратили на гаджеты, показали лучшие результаты по грамматике и богатству словарного запаса. Ни одна из форм использования экрана не улучшала языковые навыки детей.

Ученые предположили, что такие результаты могут быть обусловлены культурными особенностями — в Эстонии мало компьютерных игр для детей. Игры на иностранном языке с ограниченной интерактивностью или только визуальным контентом не способствуют развитию навыков общения и устной речи.