Названы два вида пищи, которые помогут одолеть социальную тревожность

Существует прямая связь между микробами в кишечнике и социальной тревожностью. Учёные утверждают, что увеличение потребления двух конкретных видов продуктов помогает бороться с такой тревогой.

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Учёные перенесли микробы из фекалий людей с социальным тревожным расстройством в здоровых мышей. Это привело к тому, что у грызунов проявилась повышенная реакция социального страха, особенно при встрече с другими мышами, отметил ведущий автор исследования, профессор Джон Крайан.

Эксперимент показал, что увеличение количества клетчатки в рационе и употребление ферментированных продуктов, таких как кимчи, кефир и квашеная капуста, а также некоторых сыров может снизить уровень тревожности.

Нам нужно заботиться о наших микробах, особенно на протяжении всего развития и даже во взрослом возрасте, чтобы поддерживать надлежащую работу социального мозга.