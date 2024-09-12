Исследователи выяснили, как лучше всего запоминать информацию

Исследователи из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне изучили способы улучшения когнитивных способностей через применение разнообразных сценариев в обучении. Тесты показали эффективность метода в группах с пожилыми людьми.

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При этом повторение и зубрежка оказались менее эффективными. Разнообразие с изменениями контента, эмоционального состояния и даже смена локации помогали лучше запоминать информацию.

Аналогичные наблюдения ранее делали эксперты из сферы подготовки спортсменов. По данным портала Medical Xpress, разнообразие тренировок повышают результаты в физической активности и навыковом обучении.

Ученый Элизабет Стайн-Морроу сообщила, что в детстве спортсмены мирового уровня занимались несколькими видами спорта, а нобелевские лауреаты занимались в начале карьеры сразу несколькими направлениями.

В ходе экспериментов волонтеры в возрасте от 60 до 87 лет учились решать сложные задачи путем чтения логичных и нелогичных предложений, которые сочетались между собой в алфавитном порядке.

Далее следовал блок на развитие рабочей памяти. Оказалось, что группа с разнообразными упражнениями усваивала материал лучше, чем те, кто делал однотипные занятия.

«Смешанная практика напрямую не приводила к повышению производительности. Она приводила к лучшему обучению», — резюмировала Стайн-Морроу.

Ранее стало известно, что ученые выяснили, у кого и почему быстрее стареет мозг.