Ученые выяснили, чем отличается жир у занимающихся спортом людей

Ученые из Мичиганского университета, люди с ожирением, которые длительное время занимаются спортом, имеют более здоровую жировую ткань на животе. Кроме того, у таких людей снижен риск отложения лишнего жира вокруг внутренних органов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Исследовательская группа в лабораторных условиях вырастила жировую ткань из клеток, взятых у занимающихся спортом людей и добровольцев, ведущих пассивный образ жизни. Дополнительно ученые проанализировали образцы жира у 16 человек, которые выполняли упражнения не реже четырех раз в неделю в течение как минимум двух лет и 16 участников, не отличающихся регулярностью в занятиях.

Анализ показал, что жировая ткань занимающихся спортом людей обладала уникальными структурными и биологическими характеристиками. В частности, она была пронизана большим количеством кровеносных сосудов, содержала больше митохондрий и полезных белков. Также в такой жировой ткани было меньше коллагена, способного в некоторых случаях негативно влиять на обмен веществ, и меньше клеток, вызывающих воспаление.

Кроме того, подкожная жировая ткань физически активных людей также обладала лучшими накопительными свойствами. Это важно для защиты от висцерального ожирения — скопления жировой ткани вокруг органов.