У каких людей больше шансов дожить до ста лет

Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что шансы на здоровое долголетие увеличиваются при нормальных уровнях сахара, железа и холестерина в крови, а также низкой концентрации мочевой кислоты и креатинина в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

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Исследователи проанализировали состояние здоровья и особенности образа жизни 44 тысяч шведов, которые прошли медицинские осмотры в период с 1985 по 1996 год в возрасте от 64 до 99 лет. Из них 1224 человека дожили до 100 лет. Сосредоточившись на известных биомаркерах, связанных с преждевременным старением и болезнями, исследователи обнаружили, что долгожители уже в возрасте 60 лет имели лучшее здоровье, чем их сверстники.

Ученые выделили пять важных показателей состояния здоровья, определяющих шансы на благополучное долголетие. По их словам, для продления жизни нужно внимательно следить за уровнями железа и общего холестерина в крови. Их снижение может сигнализировать о протекании патологических процессов в организме. Не менее важно контролировать уровень глюкозы. Ученым давно известно, что сахарный диабет связан с рядом неблагоприятных последствий для здоровья.

Исследователи также обнаружили, что уровень креатинина почти всегда был нормальным в возрасте 60 лет у тех, кто дожил до 100. Креатинин — продукт распада аминокислоты креатина, который ежедневно образуется в мышцах и выводится почками. Отклонение его концентрации в моче от нормы говорит о нарушениях в работе почек.

Другим важным биомаркером физического здоровья выступает концентрация мочевой кислоты в крови. Ее избыток служит маркером воспалительных процессов, характерных для диабета, рака крови, подагры и других заболеваний.