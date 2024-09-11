Исследование провели ученые из Мичиганского университета. Оказалось, что продолжительные физические нагрузки благотворно сказываются на состоянии жировой ткани.

При этом положительный эффект наблюдался у людей с излишним весом, которые регулярно подвергают себя занятиям спортом. Их жировая прослойка имела более хорошие физиологические показатели, чем у людей без систематических нагрузок.

«Наши результаты показывают, что (...) физические упражнения (...) изменяют вашу жировую ткань таким образом, что это позволяет вам сохранять жир более здоровым образом», — заявил профессор Джеффри Горовиц.

Для этого ученого тестировали 2 группы взрослых с излишним весом. В первой волонтеры занимались физкультурой 4 раза в неделю на протяжении 24 месяцев, а во второй группе люди не вели ЗОЖ.

Выяснислось, что у приверженцев спорта в жировой ткани было:

больше кровеносных сосудов, митохондрий и полезных белков;

мало коллагена, мешающего метаболизму, и клеток, которые вызывают воспаление.

То есть для любителей ЗОЖ исключен сценарий накопления висцерального жира или его наличия в самих органах (печени или сердце), уточнили ученые.

Впереди у исследователей изучение типа упражнений, которые могут позитивно повлиять на изменения жировой ткани.

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