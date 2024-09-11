Профессор заявила, что биологическое бессмертие невозможно

Достижение биологического бессмертия невозможно, да и не нужно. Об этом в интервью ТАСС заявила директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО, доктор биологических наук Татьяна Черниговская.

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По мнению ученой, бессмертие человеку не требуется. Если человек жил бы вечно, то ему в какой-то момент все надоело бы. Он не захотел бы больше ничего видеть и испытал бы усталость не из-за физических проблем, а из-за скуки. И такой момент, отметила Черниговская, обязательно наступил бы для человека в 120 или 220 лет.

При этом профессор подчеркнула, что биологическое бессмертие невозможно, так как оно противоречит самой природе.

В июне сообщалось, что стремящийся к долголетию популярный биохакер и миллиардер Брайан Джонсон прошел генную терапию, которая запрещена в США. Биохакер надеется, что эта терапия поможет ему дожить до 120 лет.