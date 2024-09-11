Эксперты назвали незаметную ошибку в питании, ведущую к лишнему весу

Ученые из Пенсильванского государственного университета порекомендовали не добавлять соус к закускам. Такая привычка незаметно увеличивает число потребляемых калорий, что может приводить к увеличению веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Preference (FQP).

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В исследовании приняли участие 46 взрослых людей. В рамках двухэтапного эксперимента испытуемым подали 70 граммов чипсов в качестве самостоятельного блюда и 2,5 порции аналогичной закуски совместно с соусом Ранч. Ученые подсчитали, сколько чипсов съели участники с соусом и без него, а также оценили количество калорий, укусов и времени, затраченного на поедание.

Разницы в потреблении чипсов без соуса и с ним замечено не было. Тем не менее ученые обнаружили, что добавление соуса к этой закуске увеличило общее количество съеденных калорий на 77%.

По словам исследователей, привычка злоупотреблять соусами может привносить ненужные дополнительные калории в рацион. При этом общий объем потребляемого соуса не приводит к более быстрому насыщению и отказу от части основного блюда. Ученые отметили, что калории из соуса поступают в организм «незаметно», что может приводить к регулярному превышению физиологических потребностей человека в энергии и увеличению массы тела.