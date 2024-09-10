Проведено исследование, повышает ли интервальное голодание риск рака

Многолетние исследования показывают, что прерывистое голодание улучшает здоровье человека и снижает вероятность развития рака. Однако в ходе недавней работы выяснилось, что оно может и повышать риск столкнуться с раком.

Прерывистое голодание представляет собой чередование времени приёма пищи и отказа от неё. Существует множество общепринятых графиков такого голодания. Например, план 16/8 означает, что вы едите только в течение восьмичасового окна, затем голодаете оставшиеся 16 часов. Ещё один популярный вариант — диета 5:2. При её соблюдении вы нормально питаетесь в течение пяти дней, а затем в течение двух дней ограничиваете количество потребляемых калорий.

В ходе нового исследования, опубликованного в Nature, выяснилось, что когда мыши снова ели после голодания, то их кишечные стволовые клетки, которые помогают восстанавливать кишечник, становились более активными. Стволовые клетки также лучшие регенерировались. Это значит, что после голодания организм лучше восстанавливается.

Но работать это может и в обратную сторону. Если присутствуют генетические мутации, то усиленная регенерация стволовых клеток может способствовать развитию рака. Это было продемонстрировано на мышах. При этом у людей связь между прерывистым голоданием и риском возникновения рака более сложная и не до конца изучена.

Исследования на людях показывают, что прерывистое голодание может снизить массу тела, улучшить обмен веществ, уменьшить воспаление и усилить процессы восстановления клеток. Но в других научных работах учёные предупреждают, что преимущества интервального голодания такие же, как и преимущества, достигаемые за счёт ограничения калорий, и что нет достаточных доказательств того, что голодание снижает риск возникновения рака у человека.

На данный момент эксперты считают, что прерывистое голодание может быть полезным. Однако всё же нужны дополнительные исследования для подтверждения этого. Хорошо подтверждены краткосрочные преимущества голодания: потеря веса, улучшение общего состояния здоровья. При этом учёные не до конца понимают долгосрочные эффекты этой диеты, особенно когда речь идёт о риске возникновения рака и других проблемах, связанных с иммунитетом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.