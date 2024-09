Ученые нашли опасные грибы, бактерии и вирусы высоко в атмосфере Земли

Международная группа ученых из Испании и Японии обнаружила разнообразие живых грибов, бактерий и вирусов на высоте 1000-3000 метров над поверхностью Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Газета.Ru

Команда собрала пробы воздуха над территорией Японии и изучила их в лаборатории. ДНК-анализ показал наличие 266 видов грибков и 305 видов бактерий.

Исследователи отметили, что многие из найденных микроорганизмов опасны для здоровья человека.

По словам специалистов, обнаруженные в воздухе микробы часто встречаются в растениях и почве.

Ученые подозревают, что из-за географического расположения микробов, высоты, на которой они были обнаружены, и скорости ветров, переносящих их, большинство из них прибыли из Китая. Это значит, что они преодолели не менее 2000 километров.

Группа предположила, что биопатогены способны перемещаться на тысячи километров на больших высотах, что может представлять собой способ распространения болезней.