Ученые предупредили о скрытой опасности рака легких у женщин

Загрязнение воздуха частицами менее 2,5 микрометра (PM 2.5) способно существенно повысить риск заболевания раком легких среди женщин, даже если те никогда не курили. К такому выводу пришли эксперты Международной ассоциации по изучению рака легких (IASLC).

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"Время и продолжительность воздействия PM 2.5, которые наиболее важны для развития рака легких и его риска, не были хорошо охарактеризованы. Цель нашего исследования — сравнить связи между недавним и долгосрочным кумулятивным воздействием PM 2.5 у мужчин и женщин, которые никогда не курили, и статусом мутации EGFR рака легких", — отметил один из авторов доклада, доктор Исянь Чен из Института исследований рака Британской Колумбии в Канаде.

EGFR, или рецептор эпидермального фактора роста — особый белок, помогающий клеткам расти. Его мутации могут приводить к развитию рака.

Команда собрала данные от пациентов с недавно диагностированным раком легких, которые никогда не курили, включая информацию об истории их проживания с рождения до даты постановки диагноза.

Затем ученые геокодировали каждый адрес проживания и проанализировали оценки концентрации PM 2.5 с высоким разрешением, полученные с помощью спутниковых данных, моделей химического переноса и наземных измерений.

Группа получила годовые данные о воздействии, начиная с 1996 года, когда точная информация о загрязнении воздуха стала доступна во всем мире.

В анализ включили 255 пациентов с известным статусом мутации EGFR.

По пока неясной причине длительное воздействие PM 2.5 значительно повышало шансы на возникновение мутаций EGFR и рака среди никогда не куривших женщин. У некурящих мужчин этот эффект не был выражен.