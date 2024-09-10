Создана роботизированная нога на базе искусственных мышц

Ученые ETH Zurich и Института интеллектуальных систем Макса Планка (MPI-IS) представили роботизированную ногу, работающую на базе искусственных мышц.

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Новая нога использует электрогидравлические приводы, называемые HASELs, которые работают по принципу электростатического притяжения. Эти актуаторы, заполненные маслом, двигаются за счет изменения напряжения на электродах, что позволяет им имитировать работу мышц человека.

По сравнению с обычными моторизованными ногами, новая модель значительно эффективнее: она не выделяет лишнего тепла и не требует дополнительного охлаждения. В отличие от традиционных систем, основанных на электродвигателях, которая часто теряет энергию в виде тепла, новая нога сохраняет стабильную температуру благодаря своей электростатической конструкции.

Учёные также отметили, что роботизированная нога обладает высокой степенью адаптивности, что критично для мягкой робототехники. Это позволяет ей эффективно справляться с неровными поверхностями и выполнять высокие прыжки. В будущем такая технология может найти применение в спасательных операциях и других областях, требующих высокой мобильности роботов.